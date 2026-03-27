Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό 107-97: «Πλήγωσε» την αποδεκατισμένη Μονακό και τώρα τριάδα... φωτιά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε αντίσταση μόνο στη πρώτη περίοδο απέναντι στη Μονακό, πήρε τη νίκη, κάλυψε τη διαφορά του +8 από την επικράτηση των Γάλλων στο Μόντε Κάρλο (107-97) και πλέον ψάχνει μεγάλα αποτελέσματα απέναντι στη... τριάδα «φωτιά» στα εκτός έδρας παιχνίδια με Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Τα δυο πρόσωπα και το τρίποντο που τον έκανε να... ξεφύγει

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αν και άστοχος στο πρώτο πεντάλεπτο (0/7 τρίποντα), με την καλή του αμυντική λειτουργία κατάφερνε να έχει τα ηνία του αγώνα από την αρχή (9-5), με τη Μονακό να έχει απουσίες και να μη γνωρίζει ακριβώς... τι θέλει να κάνει στην επίθεση. Όλα αυτά διορθώθηκαν αρκετά μετά το πρώτο time-out με την μπαγκέτα (επιθετικά) να πηγαίνει στον Μπλόσομγκειμ και το προβάδισμα να αλλάζει χέρια στο τέλος της πρώτης περιόδου (15-16).



Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Αταμάν διάβασε σωστά το επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του και έριξε στο παρκέ τον Τολιόπουλο που έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα, με συμπαραστάτη τον Φαρίντ. Οι πράσινοι βρήκαν λύσεις και από την γραμμή των 6.75 και έτσι ξέφυγαν στο +8 (36-28), 4 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το τριφύλλι συνέχιζε να... πυρπολεί το καλάθι της Μονακό με τρίποντα, ανέβασε την απόδοση του κατακόρυφα και πήγε στην ανάπαυλα με +17 (52-35).

Συνέχισε... το βιολί του και ελπίζει για βαθμολογικό θαύμα

Οι πράσινοι δε σταμάτησαν να ευστοχούν από το τρίποντο, εγκλώβισαν τη Μονακό στο τρίτο δεκάλεπτο και η διαφορά ανέβαινε ακόμη περισσότερο με τους αποδεκατισμένους Γάλλους να δείχνουν ανήμποροι να ακολουθήσουν σε αυτό τον ρυθμό.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τη Μονακό απλά να... παρακολουθεί την ομάδα του Αταμάν να ξεδιπλώνει τις επιθετικές της αρετές και να σκοράρει με όποιον και... όπως θέλει. Οι γηπεδούχοι πήραν μια σημαντική νίκη, κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας στο Μόντε Κάρλο (107-97) και τώρα το μυαλό τους είναι στα εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν με Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ψάχνει αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολες έδρες και ομάδες που έχουν εξίσου βαθμολογικό κίνητρο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97