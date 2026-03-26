EuroLeague: Τα «μαθηματικά» των playoffs – Ποιοι κλειδώνουν τετράδα και ποιοι παλεύουν για εξάδα

The EuroLeague playoff picture is shifting fast — here’s what the simulations show today (Mar 25)



Key takeaways:

🔸 🇹🇷 Fenerbahçe and 🇬🇷 Olympiacos look locked for Top 4

🔸 🇪🇸 Real Madrid with a slight advantage vs. 🇪🇸 Valencia and 🇮🇱 Hapoel TLV

🔸 Top 6 is open

— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 25, 2026





Η μάχη της εξάδας



Για την απευθείας πρόκριση στα playoffs, το όριο φαίνεται να τοποθετείται γύρω στις 22-23 νίκες. Οι ομάδες που θα φτάσουν εκεί έχουν σημαντικό προβάδισμα για την πρώτη εξάδα.



Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός θεωρούνται ήδη «σίγουροι», ενώ η Ρεάλ και η Βαλένθια έχουν ισχυρές πιθανότητες να ακολουθήσουν. Η Χάποελ παραμένει ανταγωνιστική, με τη Μονακό να βρίσκεται στο όριο. Πιο πίσω, ο Παναθηναϊκός, η Ζαλγκίρις, η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας διεκδικούν με λιγότερες πιθανότητες την απευθείας είσοδο.



Το τοπίο των play-in



Η είσοδος στη δεκάδα φαίνεται πιο «βατή», με τις 21 νίκες να εξασφαλίζουν σχεδόν σίγουρα συμμετοχή στα play-in. Ήδη αρκετές ομάδες έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την παρουσία τους, ενώ άλλες βρίσκονται πολύ κοντά.



Ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται σε εκείνους που έχουν ισχυρές πιθανότητες να είναι στη δεκάδα, μαζί με ομάδες όπως η Ζαλγκίρις και η Μπαρτσελόνα. Ο Ερυθρός Αστέρας παραμένει εντός διεκδίκησης, ενώ από πιο χαμηλά, η Μακάμπι, η Ντουμπάι και η Μιλάνο διατηρούν μαθηματικές ελπίδες.