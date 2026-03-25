Πένθος στη Γαλλία: Μπασκετμπολίστας κατέρρευσε εν ώρα αγώνα και κατέληξε στο γήπεδο

Θρήνος στη Γαλλία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Νίκολας Μπρέγκε, ο οποίος κατέρρευσε σε αγώνα μπάσκετ και κατέληξε δευτερόλεπτα αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος τη χώρα. Ο 42χρονος συμμετείχε στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, φορώντας τα χρώματα της Κοκελικότ Λεζατουά και η είδηση του θανάτου του έκανε γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, σκορπίζοντας θλίψη.

Ο Μπρέγκε αισθάνθηκε έναν οξύ πόνο στην πλάτη και το στήθος. Αμέσως, κάλεσε κοντά του τους συμπαίκτες του, για να τους ενημερώσει πως δε μπορεί να συνεχίσει. Αρχικά, θεώρησε πως είχε πάθει κάποιο πρόβλημα στους μύες και αποχώρησε από το παρκέ. Όμως, όπως περιγράφει ο Σεμπάστιαν Σουμπρά, ο οποίος ήταν μπροστά στο περιστατικό, το τραγικό περιστατικό συνέβη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και κανένας δε πρόλαβε τον βοηθήσει.

Η συγκλονιστική μαρτυρία

Ο Σουμπρά, που είδε τον 42χρονο μπασκετμπολίστα να καταρρέει παραχώρησε δηλώσεις, στις οποίες αφηγείται τα ανατριχιαστικά γεγονότα.

«Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, περίπου 3 με 5 λεπτά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ήταν πολύ ξαφνικό, κατέρρευσε απότομα και προσέκρουσε στον πάγκο.

Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να δούμε αν ανταποκρίνεται, ώστε να τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνηψης, για να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ, να χρησιμοποιήσουμε τον απινιδωτή που βρισκόταν στο γήπεδο...».

Αιφνίδιος ο θάνατος - Συλλέγουν χρήματα για να βοηθήσουν την οικογένεια

Οι προσπάθειες ήταν μάταιες. Ο Νίκολας Μπρέγκε είχε ήδη φύγει από τη ζωή, γεμίζοντας με ανείπωτο πόνο τους συμπαίκτες του, το περιβάλλον της ομάδας και την οικογένειά του. Ο 42χρονος μπασκετμπολίστας ήταν πατέρας δύο ανήλικων τέκνων και σύζυγος μίας γυναίκας, που καλείται πλέον να ανταπεξέλθει κουβαλώντας το βάρος της απώλειας του αγαπημένου της.

Πιθανότερη αιτία του θανάτου θεωρείται το έμφραγμα, αν και ακόμη δεν έχει διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Οι συμπαίκτες του και η διοίκηση της Κοκελικότ Λεζατουά, από κοινού με τους φίλους του έχουν ξεκινήσει έναν έρανο στο διαδίκτυο, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για να υποστηρίξουν την οικογένειά του, η οποία καλείται να διαχειριστεί την τραγωδία στο παρκέ, αλλά και να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες.