Τουρκιά: Ο Γιλμάζ έσωσε συμπαίκτη του που κατέρρευσε στο Γαλατασαράι-Ινσταμπούλσπορ

Η Γαλατασαράι επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Ινσταμπούλσπορ το βράδυ της Τετάρτης για το Κύπελλο Τουρκίας, ωστόσο τα βλέμματα στράφηκαν σε μια στιγμή ανθρωπιάς με πρωταγωνιστή τον Μπαρίς Απέρ Γιλμάζ.

Ο Αχμέντ Κουτουτσού υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά από μια εναέρια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ινσταμπούλσπορ, προσγειώθηκε άσχημα με το κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του.

Η άμεση αντίδραση του Γιλμάζ ήταν καθοριστική. Ο 25χρονος έσπευσε αμέσως στον συμπαίκτη του, επαναφέροντας τη γλώσσα του στη σωστή θέση και διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του.

Η παρέμβαση του αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Κουτουτσού συνήλθε γρήγορα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η Τσιμ Μπομ συνέχισε τον αγώνα, διατηρώντας το 3-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.