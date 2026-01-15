Φυλάκιση με αναστολή για δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ μετά από επεισόδιο με στέλεχος της Γαλατασαράι
Δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ κρίθηκαν ένοχοι μετά από επίθεση στο τουρκικό ντέρμπι σε υπάλληλο της Γαλατασαράι.
Δύο ποδοσφαιριστές της Φενερμπαχτσέ καταδικάστηκαν από δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη σε 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή για τον ρόλο τους σε επίθεση που έγινε σε βάρος υψηλόβαθμου υπαλλήλου της Γαλατασαράι μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι.
Το περιστατικό είχε συμβεί στις 19 Μαΐου 2024, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι των δύο μεγάλων τουρκικών συλλόγων, όπου η Φενερμπαχτσέ είχε κερδίσει 0-1 εκτός έδρας. Μετά το σφύριγμα της λήξης, τα πνεύματα οξύνονται και μεταξύ άλλων ο Τζέιντεν Οστερβόλντε, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς και ο Εμρέ Καρτάλ επιτίθενται βίαια στον Αλί Τσελικιράν (στέλεχος της ασφάλειας της Γαλατασαράι) με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στον αυχένα.
Η απόφαση του δικαστηρίου, που όπως αναφέρουν τα τούρκικα μέσα ενημέρωσης είναι 16 μήνες φυλάκισης με αναστολή, στέλνει μήνυμα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τις συνέπειές της, καθώς ειδικά τα ντέρμπι όπως αυτό ανάμεσα σε Φενερμπαχτσέ και Γαλατασαράι έχουν στο παρελθόν συνοδευτεί από εντάσεις και επεισόδια.