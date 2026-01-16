Τουρκία: Πρώην διεθνής παίκτης της Γαλατάσαραϊ συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών

Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην διεθνούς παίκτη της Γαλατάσαραϊ, Ουμίτ Καράν. Ο 49χρονος Τούρκος κρατείται στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών, με εμπλεκόμενα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τον αθλητισμό.

Ο Καράν προστίθεται στη λίστα των διάσημων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Υπενθυμίζουμε πως η εισαγγελική έρευνα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, με τον τούρκικο Τύπο να μεταδίδει πως αναμένονται σύντομα νέες εξελίξεις και περαιτέρω συλλήψεις.

Η κράτηση και συνακόλουθη παραπομπή του Καράν στο δικαστήριο για κατασκευή και διακίνηση ναρκωτικών ή και αναβολικών ουσιών διατάχθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Ümit Karan, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan tutuklanarak gerçek bir Galatasaray efsanesi oldu. pic.twitter.com/3qnxnnaoW8 — Emre (@BastardisFb) January 16, 2026

Ο Καράν αποτέλεσε ενεργό μέλος του ρόστερ της Γαλατάσαραϊ από το 2001 έως το 2009. Ανάμεσα σε αυτά τα 8 έτη μεσολάβησε δανεισμός διάρκειας 6 μηνών από την περίφημη «Τσιμπ Μπομ» στην Ανκάρασπορ. Ο Τούρκος διεθνής, ο οποίος μετράει 10 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική Τουρκίας, κατέκτησε με τη Γαλατάσαραϊ συνολικά 3 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο, ενώ τη σεζόν 2000/2001 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του κυπέλλου Τουρκίας.