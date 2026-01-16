Τουρκία: Πρώην διεθνής παίκτης της Γαλατάσαραϊ συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών
Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στη σύλληψη του Ουμίτ Καράν, έπειτα από έρευνα για εμπλοκή αθλητών και καλλιτεχνών σε υπόθεση με ναρκωτικά.
Οι Αρχές στην Τουρκία προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην διεθνούς παίκτη της Γαλατάσαραϊ, Ουμίτ Καράν. Ο 49χρονος Τούρκος κρατείται στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών, με εμπλεκόμενα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τον αθλητισμό.
Ο Καράν προστίθεται στη λίστα των διάσημων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Υπενθυμίζουμε πως η εισαγγελική έρευνα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, με τον τούρκικο Τύπο να μεταδίδει πως αναμένονται σύντομα νέες εξελίξεις και περαιτέρω συλλήψεις.
Η κράτηση και συνακόλουθη παραπομπή του Καράν στο δικαστήριο για κατασκευή και διακίνηση ναρκωτικών ή και αναβολικών ουσιών διατάχθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή.
Ο Καράν αποτέλεσε ενεργό μέλος του ρόστερ της Γαλατάσαραϊ από το 2001 έως το 2009. Ανάμεσα σε αυτά τα 8 έτη μεσολάβησε δανεισμός διάρκειας 6 μηνών από την περίφημη «Τσιμπ Μπομ» στην Ανκάρασπορ. Ο Τούρκος διεθνής, ο οποίος μετράει 10 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική Τουρκίας, κατέκτησε με τη Γαλατάσαραϊ συνολικά 3 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο, ενώ τη σεζόν 2000/2001 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του κυπέλλου Τουρκίας.