Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο

Το αμερικανικό Sportico, μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές για οικονομικά στοιχεία στο χώρο του αθλητισμού, δημοσίευσε τη λίστα με τους 100 υψηλότερα αμειβόμενους αθλητές στον κόσμο για το 2025.



Η κατάταξη βασίζεται στα συνολικά έσοδα που περιλαμβάνουν μισθούς/έπαθλα αλλά και συμβόλαια χορηγιών και διαφημιστικά deals.



Η λίστα περιλαμβάνει αθλητές από 8 διαφορετικά αθλήματα και 28 χώρες. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι στο Top 100 δεν υπάρχει καμία γυναίκα με την τενίστρια Κόκο Γκοφ να βρίσκεται κοντά αλλά εκτός cut-off.



Το συνολικό ποσό που κέρδισαν οι 100 υψηλότερα αμειβόμενοι το 2025 ξεπέρασε τα $6 δισ.

For the third straight year, female athletes were shut out from @Sportico's 100 highest-paid athletes. The breakdown by sport/age/nationality for the top-earning men and women is wild.



📈: @LevAkabas pic.twitter.com/aBrGnEM8Fc — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) January 14, 2026

To Top 10 των πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητών για το 2025 σύμφωνα με το Sportico:



Κριστιάνο Ρονάλντο (ποδόσφαιρο) – $260 εκατ.

Ξεκάθαρη πρώτη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά, κυρίως λόγω του τεράστιου συμβολαίου του με την Αλ-Νασρ αλλά και των εμπορικών συμφωνιών του.



Κανέλο Άλβαρες (πυγμαχία) – $137 εκατ.

Ο Μεξικανός πρωταθλητής παραμένει η κορυφαία φυσική «μηχανή εσόδων» στον πλανήτη, με μεγάλα fight purses και εμπορικά deals.



Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο) – $130 εκατ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να έχει τεράστια εισοδήματα από παιχνίδια, χορηγίες και εμπορική απήχηση.



Χουάν Σότο (MLB – μπέιζμπολ) – $129,2 εκατ.

Ο νεαρός σταρ της MLB είναι ένας από τους πιο δυνατούς οικονομικά παίκτες στη λίστα, με μεγάλο συμβόλαιο και χορηγίες.



ΛεΜπρόν Τζέιμς (NBA) – $128,7 εκατ.

Ο θρύλος του NBA διατηρεί σταθερά υψηλά εισοδήματα, με σημαντικό μέρος να προέρχεται από συμφωνίες εκτός παρκέ.

Our Top 100 Highest-Paid Athletes explained 💰



Any name surprise you? pic.twitter.com/tHhnKe3gnU — Sportico (@Sportico) January 16, 2026

Καρίμ Μπενζεμά (ποδόσφαιρο) – $115 εκατ.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει υψηλές απολαβές από την Αλ-Ιτιχάντ και «δυνατά» εμπορικά συμβόλαια.



Στέφεν Κάρι (NBA) – $105,4 εκατ.

Ο σταρ των Golden State Warriors είναι σημαντικός και εκτός παρκέ χάρη σε μακροχρόνια deals με μεγάλα brands.



Σοχέι Οτάνι (MLB) – $102,5 εκατ.

Ο υπερπολύτιμος παίκτης των Dodgers ξεχωρίζει στις ΗΠΑ με έσοδα όχι μόνο από μισθό αλλά και από χορηγίες.



Κέβιν Ντουράντ (NBA) – $100,8 εκατ.

Ο σταρ του ΝΒΑ είναι σταθερά σε υψηλές θέσεις λόγω αθλητικών και εμπορικών εσόδων.



Τζον Ραμ (γκολφ – LIV) – $100,7 εκατ.

Ο πρωταθλητής του γκολφ λαμβάνει υψηλές απολαβές από ανταγωνιστικές διοργανώσεις και deals με νέους χορηγούς.