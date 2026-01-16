Οι αγκαλιές του Μέσι με την καυτή σύζυγό του σε καλοκαιρινό... throwback στην πισίνα τους (pic)

Ο Λίονελ Μέσι και η Αντονέλα Ροκούζο κοινοποίησαν στα social media φωτογραφίες από ιδιωτικές καλοκαιρινές τους στιγμές. Το ζευγάρι έκανε ένα... καλοκαιρινό throwback ανεβάζοντας φωτογραφίες πλάι στην πισίνα του σπιτιού τους, σε ένα ζεστό κλίμα χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση, η Αντονέλα φορώντας ένα αποκαλυπτικό ρόζ μαγιώ, αγκαλιάζει τον Μέσι και τον φιλά, με τον ίδιο να δείχνει απόλυτα χαλαρός και ευτυχισμένος. Πως να μην είναι άλλωστε, με τέτοιες στιγμές ευτυχίας που ζει, ενώ οι δυο τους μάζεψαν πολλά σχόλια και αντιδράσεις.

Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια ζωής, αφού γνωρίζονται από τα παιδικά τους χρόνια και έχουν μεγαλώσει μαζί, ενώ παντρεύτηκαν το 2017 και σήμερα είναι γονείς τριών αγοριών, έχοντας δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια. Η Αντονέλα πάντως τράβηξε ξανά όλα τα βλέμματα, καθώς διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, και η προσεγμένη εμφάνισή της μαρτυρούν έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει σωστή διατροφή και άσκηση.