Το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι θα είναι ένα πραγματικό παλάτι με «βασιλιά» τον Μέσι (vid)

Το Miami Freedom Park ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα έργο ορόσημο, όχι μόνο για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και για ολόκληρη την πόλη. Το φιλόδοξο project των 131 στρεμμάτων απέκτησε επίσημα ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, μαζί με τις πρώτες επιχειρήσεις. Η επίσημη πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 4 Απριλίου 2026, χρονικά ιδανική ώστε να συμπέσει με τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της Inter Miami για τη σεζόν του MLS. Και όπως όλα δείχνουν, στο νέο «παλάτι» θα αγωνιστεί και ο μεγάλος σταρ, Λιονέλ Μέσι.



Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει την πόλη

Inter Miami FC

Χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ενεργό αναπτυξιακό έργο στο Μαϊάμι, με το Miami Freedom Park να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός απλού ποδοσφαιρικού γηπέδου. Με την ολοκλήρωσή του, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:



Πάνω από 1 εκατ. τετραγωνικά μέτρα γραφειακών και εμπορικών χώρων



750 δωμάτια ξενοδοχείων



Δημόσιο πάρκο 58 στρεμμάτων, με την ονομασία Jorge Mas Canosa Park



500.000 τ.μ. χώρων εστίασης και λιανικής



Υπερσύγχρονο γήπεδο 25.000 θέσεων, που θα αποτελεί την έδρα της Inter Miami CF



Ο σχεδιασμός του δεν περιορίζεται στη λειτουργία τις ημέρες αγώνων, αλλά στοχεύει να αποτελέσει έναν ζωντανό, πολυδιάστατο προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνδυάζοντας αθλητισμό, ψυχαγωγία, φιλοξενία και πράσινο.



Οι πρώτοι μεγάλοι «παίκτες» της Entertainment District





Το Miami Freedom Park ανακοίνωσε επίσης τους πρώτους τρεις βασικούς ενοίκους που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή ψυχαγωγίας του συγκροτήματος:



Fever: Παγκόσμια πλατφόρμα live ψυχαγωγίας, γνωστή για immersive πολιτιστικές εμπειρίες όπως τα δημοφιλή Candlelight Concerts, με εναλλασσόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων.



PopStroke: Το concept ψυχαγωγικού γκολφ που υποστηρίζεται από τον Tiger Woods, συνδυάζοντας διαδραστικό mini-golf με φαγητό και ποτό υψηλού επιπέδου.



Toroverde: Πάρκο περιπέτειας με δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης, όπως zip lines. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσία της εταιρείας στην ηπειρωτική επικράτεια των ΗΠΑ.



Συνολικά, οι συγκεκριμένοι μισθωτές θα καλύπτουν πάνω από 125.000 τετραγωνικά μέτρα χώρων ψυχαγωγίας και εμπορίου.



Από την φιλοδοξία στη πραγματοποίηση του ονείρου

Reuters

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 2023 και το συγκρότημα θα ανοίξει σταδιακά, με αφετηρία την 4η Απριλίου 2026. Την ίδια ημέρα, η Ίντερ θα εγκαινιάσει το νέο της γήπεδο.



Το Miami Freedom Park φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το αστικό και αθλητικό τοπίο της πόλης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα για τις επόμενες δεκαετίες. Και το γεγονός πως θα αγωνιστεί εκεί ο Μέσι, είναι από μόνο του κάτι ιδιαίτερο.