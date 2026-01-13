Συνελήφθη ο «γκουρού» που τα οικονόμησε λέγοντας ότι το Μάλι θα κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο αποκλεισμός του Μάλι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, δεν έφερε μόνο απογοήτευση από τους φίλους των Αετών αλλά και τη... σύλληψη ενός άντρα από τη χώρα των ηττημένων για απάτη.

Ο γνωστός στην χώρα του με το όνομα κ. Σιναγιόγκο έβγαλε περίπου 33.500 ευρώ διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως με την ιδιότητα του ως marabout (κάτι σαν σαμάνος, στα ελληνικά) θα οδηγούσε την πατρίδα τους στην κατάκτηση του Κόπα Άφρικα. Μετά τον αποκλεισμό από την Σενεγάλη, δεκάδες άνθρωποι έφτασαν εξαγριωμένοι στο σπίτι του Σιναγιόγκο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα.

Ο εκπρόσωπος του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος της πρωτεύουσας της χώρας, Μπαμάκο, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ο τσαρλατανισμός τιμωρείται από τον νόμο στο Μάλι. Ήταν δύσκολο να τον συλλάβουμε όσο η ομάδα ήταν ακόμα στη διοργάνωση».