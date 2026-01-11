Απίθανα σκηνικά στο Κόπα Άφρικα: Παίκτες της Αλγερίας πήραν στο κυνήγι τον διαιτητή (video)

Η Νιγηρία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και με νίκη 2-0 απέναντι στην Αλγερία εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου την περιμένει το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, με τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού να βάζει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, δίνοντας την ασίστ στο πρώτο γκολ των «Σούπερ Αετών».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, πάντως, τα βλέμματα στράφηκαν και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι παίκτες της Αλγερίας εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία, με τα νεύρα να ξεφεύγουν επικίνδυνα. Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστές των Αλγερινών καταδίωξαν τον διαιτητή προς τα αποδυτήρια, ζητώντας εξηγήσεις για αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του ματς.

Η κατάσταση δεν ξέφυγε περαιτέρω, καθώς άνθρωποι της διοργάνωσης και του γηπέδου παρενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Δείτε το σχετικό βίντεο