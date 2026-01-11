Ξέσπασε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ: Αποβλήθηκε και έκανε χειρονομίες στην εξέδρα (video)

Η Γκιμαράες σήκωσε το League Cup Πορτογαλίας, επικρατώντας με 2-1 της Μπράγκα, όμως ο τελικός δεν έμεινε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη έκλεψαν την παράσταση και έβαλαν στο επίκεντρο τον Νέλσον Ολιβέιρα.

Ο πρώην επιθετικός των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, καθώς πρωταγωνίστησε στα επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Αν και είχε αντικατασταθεί στο 78’, είδε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, αρχικά άνοιξε διάλογο με τον πάγκο της Μπράγκα και στη συνέχεια προκάλεσε την εξέδρα, κάνοντας χειρονομίες προς τους φιλάθλους και βάζοντας επιδεικτικά τα χέρια του στα αυτιά.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του, όταν έπεσαν οι τόνοι. Αντί να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του, ο Πορτογάλος επιθετικός ζήτησε… συγγνώμη από την Μπενφίκα, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα και στους επικριτές του: «Υπάρχουν πολλοί “προφήτες” που μιλούν για ποδόσφαιρο, αλλά καταλαβαίνουν λίγα και δεν ξέρουν καν γιατί αναπηδά η μπάλα. Η διαφορά με την Μπράγκα αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο. Όλα όσα έλεγαν αυτοί οι “ειδικοί”, τώρα τα καταπίνουν».