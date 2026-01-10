Τουρκία: Άγριες σκηνές βίας στον τελικό του Super Cup - Ξυλοκόπησαν οπαδό της Γαλατάσαραϊ

Η Γαλατασαράι αντιμετωπίζει το βράδυ του Σαββάτου (10/1) την Φενέρμπαχτσε στον τελικό του τουρκικό σούπερ καπ. Οι σχέσεις ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων, σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι φιλικές. Εχθρικές, θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει.

Χιλιάδες οπαδοί που θα παρευρίσκονταν στο στάδιο που πραγματοποιείται το σπουδαίο παιχνίδι, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στους δρόμους. Ορισμένοι, εκκίνησαν την πορεία τους προς το γήπεδο ως γκρουπ κι άλλοι μόνοι.

Ένας από τους... άτυχους, που πήγαινε «Ατατούρκ Ολιμπιά» της Κωνσταντινούπολης, έπεσε θύμα ενός πολύ βίαιου οπαδικού επεισοδίου.

Ο φίλος της Γαλατασαράι, δέχθηκε επίθεση από μία ομάδα οπαδών της Φενέρμπαχτσε. Οι άνδρες λογομάχησαν στον δρόμο, αλλά εκείνοι που φορούσαν τα κιτρινόμαυρα κασκόλ θέλησαν να... επεκταθούν.

Αρχικά, του διέλυσαν το αυτοκίνητο κι έπειτα τον κυνήγησαν στη μέση του δρόμου και τον στρίμωξαν. Άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, του φώναζαν. Καμία αντίδραση από τους περαστικούς επί πολλή ώρα....

Η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε ποτέ, όπως φαίνεται και μέσω του βίντεο που θα δείτε παρακάτω. Παρότι ορισμένοι από τους πιο ψύχραιμους που παρευρέθηκαν, προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, οι εξοργισμένοι φίλοι της Φενέρ, δεν σταματούσαν να χτυπούν τον ανυπεράσπιστο οπαδό της Γαλατά.

Του είχαν κάνει... κεφαλοκλείδωμα και τον τραβούσαν από εδώ κι από εκεί! Μάλιστα, προκειμένου ο καβγάς να συνεχιστεί και ο φίλος της Γαλατά να μην γλιτώσει, τον παρέσυραν μαζί τους προς το σημείο που τα αυτοκίνητά τους ήταν σταματημένα, με σκοπό να συνεχίσουν να τον χτυπούν δίχως να εμποδίζουν την κυκλοφορία!

