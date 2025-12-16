Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέος βαρύς πέλεκυς σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Νέα «βόμβα» έσκασε στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς η ομοσπονδία της χώρας (TFF) ανακοίνωσε την επιβολή νέων ποινών για το στοιχηματικό σκάνδαλο που ταλανίζει τη γειτονική χώρα.

Συνολικά, τιμωρήθηκαν 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές. Η πειθαρχική απόφαση αφορά αποκλεισμούς που κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν ολόκληρο χρόνο. Από τους 224 αθλητές, οι 197 είναι ερασιτέχνες, υποδεικνύοντας ότι το δίκτυο χειραγώγησης αγώνων είχε ως κύριο πεδίο δράσης τις χαμηλότερες και πιο ευάλωτες κατηγορίες, όπου οι οικονομικές δυσκολίες και ο χαλαρότερος έλεγχος διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές.

Οι ποινές αποκλεισμού από τους αγώνες φτάνουν τους 12 μήνες, ενώ οι 24 διαιτητές τιμωρήθηκαν με αντίστοιχες απαγορεύσεις ορισμού σε παιχνίδια για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Αν και υπήρξαν αναφορές και έντονες φήμες ότι το κύμα του σκανδάλου θα επεκταθεί σε ανώτερα κλιμάκια, περιλαμβάνοντας προέδρους, προπονητές και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί μαζικές διώξεις ή εκτεταμένες έρευνες σε αυτά τα επίπεδα, πέραν ορισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων.

Η τουρκική ομοσπονδία από την άλλη τονίζει ότι ο αγώνας κατά της διαφθοράς αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.