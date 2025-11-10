Σκάνδαλο μεγατόνων στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1.024 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για στοιχηματισμό

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) ανακοίνωσε ότι 1.024 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται στην Επαγγελματική Πειθαρχική Επιτροπή (PFDK), έπειτα από εκτεταμένη έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κρατικού TRT οι παραπομπές αφορούν παίκτες από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας:



27 ποδοσφαιριστές από τη Süper Lig,

77 ποδοσφαιριστές από την 1η Lig,

282 ποδοσφαιριστές από τη 2η Lig,

629 ποδοσφαιριστές από την 3η Lig, καθώς και 9 επιπλέον επαγγελματίες που δεν ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι ορισμένες ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης, καθώς ο μεγάλος αριθμός παικτών που εμπλέκεται μπορεί να επηρεάσει τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.



Για τον λόγο αυτό, η τουρκική ομοσπονδία έχει ξεκινήσει επαφές με τη FIFA, ζητώντας παράταση 15 ημερών στην επερχόμενη χειμερινή μεταγραφική περίοδο (2025–2026), ώστε να καλυφθούν τα κενά στα ρόστερ.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε 47 παίκτες που φέρονται να συμμετείχαν σε στοιχηματισμό μόνο μία φορά. Για αυτούς, οι διαδικασίες έχουν παγώσει προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή νέων στοιχείων.



Παράλληλα, η TFF ανακοίνωσε ότι η έναρξη των πρωταθλημάτων 2ης και 3ης Lig θα καθυστερήσει κατά δύο εβδομάδες, προκειμένου να προσαρμοστεί ο προγραμματισμός στις εξελίξεις.