Τουρκία: 600 ποδοσφαιριστές στην έρευνα της Interpol για παράνομο στοίχημα

Η τουρκική ποδοσφαιρική κοινότητα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου σκανδάλου στοιχημάτων, καθώς οι αρχές ετοιμάζονται να καλέσουν περίπου 600 παίκτες να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση ξεκίνησε με έλεγχο στους διαιτητές και πλέον φαίνεται πως επεκτείνεται σε παίκτες, προπονητές και παράγοντες συλλόγων, ενώ το θέμα έχει τραβήξει την προσοχή της Interpol.



Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τουλάχιστον 152 διαιτητές βρέθηκαν να συμμετέχουν ενεργά σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, μέσω ιστοσελίδων εκτός Τουρκίας, σε χώρες όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία . Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) έχει επιβάλει ποινές αναστολής μεταξύ οκτώ και δώδεκα μηνών σε 149 διαιτητές, με την πιθανότητα μόνιμων αποκλεισμών από τα γήπεδα αν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν.

Türkiye’s football betting scandal deepens, with nearly 600 players and officials reportedly set to testify as Interpol shares records with local authoritieshttps://t.co/oJqYMFK3Mj — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 9, 2025





Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει και κύμα παραιτήσεων μέσα στην TFF (Τουρκική ομοσπονδία) , με 45 αξιωματούχους να παραιτούνται .Ταυτόχρονα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 21 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 17 διαιτητές και παράγοντες κορυφαίων συλλόγων, όπως ο πρόεδρος της Εγιούπσπορ και πρώην ιδιοκτήτες της Κασίμπασα.



Νομικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι η υπόθεση πλέον έχει ξεφύγει από το απλό παράνομο στοίχημα και εξελίσσεται σε πιθανή υπόθεση στημένων αγώνων. Αν αποδειχθεί η χειραγώγηση αποτελεσμάτων, οι εμπλεκόμενοι διαιτητές κινδυνεύουν με ισόβιο αποκλεισμό, ενώ οι ομάδες τους με υποβιβασμό ή σημαντικές αφαιρέσεις βαθμών. Επιπλέον, η UEFA διατηρεί το δικαίωμα παρέμβασης αν θεωρήσει ότι η έρευνα σε εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκής, με ότι αυτό συνεπάγεται...