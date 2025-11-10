Καναδάς: Ένα ιδιαίτερο σκηνικό με ποδοσφαιρικό τελικό πρωταθλήματος μέσα στο χιόνι

Ένα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Καναδά στον τελικό του πρωταθλήματος, όπου η Ατλέτικο Οτάβα επικράτησε 2-1 στην παράταση της Κάβαλρι και κατέκτησε για πρώτη φορά την καναδική Premier League.

Το γήπεδο είχε καλυφθεί, σχεδόν εξ' ολοκλήρου από χιόνι και η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε αρκετά, καθώς χρειάστηκε η... συνδρομή εκχιονιστικών και φτυαριών για μπορέσει κάπως να... κυλάει η μπάλα, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μάλιστα, να βοηθούν στον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου.

Ένας αγωνιστικός χώρος, ο οποίος θύμιζε περισσότερο... χιονοδρομικό κέντρο, παρά γήπεδο ποδοσφαίρου, με τους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στις μεταβιβάσεις της μπάλας, η τροχιά και η ταχύτητα της οποίας, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν τελείως διαφορετική εξαιτίας των συνθηκών.

Τρομερή και η εικόνα των παικτών οι οποίοι ήταν ντυμένοι πολύ «ελαφρά» για τις εν λόγω καιρικές συνθήκες, όμως άντεξαν και πάλεψαν για 120 λεπτά, τόσο με τους αντιπάλους τους, όσο και με το... γήπεδο.