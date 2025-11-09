Λάμψη στο Superclásico: Η Ντούα Λίπα στο «Λα Μπομπονέρα» για το Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ

Το «Λα Μπομπονέρα» φωτίστηκε από την παρουσία της Ντούα Λίπα, που έδωσε μια διεθνή νότα στο θρυλικό Superclásico ανάμεσα σε Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ. Η τραγουδίστρια, που πριν λίγες μέρες είχε κατακλύσει το Μουνουμεντάλ με τις συναυλίες της, βρέθηκε στο γήπεδο της Μπόκα για να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα των οπαδών, τις εκρήξεις ενθουσιασμού και το πάθος του απόλυτου ντέρμπι. Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, είτε παρακολουθώντας ζωντανά μέσω YouTube του Athletiko είτε τηλεοπτικά από το ACTION 24.

🚨DUA LIPA LLEGÓ A LA BOMBONERA pic.twitter.com/ZCUDaJN5YC — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 9, 2025