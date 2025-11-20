Η Ντούα Λίπα «αλωνίζει» στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής - Από το Μπομπονέρα στο Μαρακανά (vid)

Η Ντούα Λίπα φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στη Λατινική Αμερική, αφού συνδυάζει τις συναυλίες της με… ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Η Βρετανίδα σούπερ σταρ βρέθηκε αρχικά στο Μπουένος Άιρες, όπου παρακολούθησε από κοντά το ιστορικό ντέρμπι της Αργεντινής, Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ, στην καυτή ατμόσφαιρα του «Μπομπονέρα».

Λίγες ημέρες αργότερα ταξίδεψε στη Βραζιλία για τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της, χωρίς όμως να χάσει την ευκαιρία να ζήσει ακόμη ένα ποδοσφαιρικό «κλασικό». Η Ντούα Λίπα βρέθηκε στο θρυλικό Μαρακανά για να παρακολουθήσει το ντέρμπι Φλαμένγκο – Φλουμινένσε, φορώντας μάλιστα και t-shirt της εθνικής Βραζιλίας.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με δεκάδες Βραζιλιάνους φιλάθλους να την αναγνωρίζουν και να ζητούν φωτογραφίες, τις οποίες η τραγουδίστρια δεν δίστασε να χαρίσει χαμογελαστή.