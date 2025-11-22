Ρομάριο: «Τίτλοι τέλους» στην σχέση του με την 22χρονη λόγω τρίτου προσώπου

Ο Ρομάριο, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της γενιάς του, αλλά και γενικότερα της ιστορίας του ποδοσφαίρου, κατάφερε για ακόμα μία φορά να τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Βραζιλιάνος «κίλερ», που σκόρπαγε τρόμο στις αντίπαλες άμυνες όσο αγωνιζόταν, σκόραρε συνολικά στην καριέρα του 382 γκολ. Πλέον, στα 59 του χρόνια, συνεχίζει να παίζει μπάλα... εκτός γηπέδων.

Τις τελευταίες μέρες χώρισε με τη 22χρονη φοιτήτρια Αλικά Γκόμες, 37 χρόνια μικρότερή του, μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους. Το ζευγάρι σταμάτησε να ακολουθεί ο ένας τον άλλο στα social media, γεγονός που πυροδότησε νέα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή του Βραζιλιάνου θρύλου. Μάλιστα, σύμφωνα με βραζιλιάνικα Μέσα, εντοπίστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο με μία νεαρή ξανθιά.

Ο παλαίμαχος σέντερ φορ είχε γνωρίσει την Αλικά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας και η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους έγινε στο Rock in Rio πέρσι τον Οκτώβριο. Λίγους μήνες μετά, η φοιτήτρια έγινε γνωστή στον χώρο του ίντερνετ και έκλεισε προσωρινά τον λογαριασμό της στο Instagram, προκειμένου να προστατευτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από τη σχέση τους, ο Ρομάριο είχε εμφανιστεί με την influencer Μαρσέλε Σεολίν, ενώ ανάμεσα στις προηγούμενες σχέσεις του περιλαμβάνεται και η 34χρονη Μαρία Γκεουζιάνε. Ο Βραζιλιάνος έχει έξι παιδιά από διαφορετικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και ο 19χρονος Ραφαέλ, τον οποίο αναγνώρισε μέσω DNA test.



Παράλληλα ,πολλοί τον χαρακτηρίζουν και «τρελό με το σεξ» αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε προτρέψει στον επιθετικό της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Ζεσούς, να «ερωτοτροπεί συνέχεια» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκείνης της χρονιάς.