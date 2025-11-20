Ποια είναι η κόρη του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που «μαγεύει» στο netball

H Aλίσα Σκόουλς είναι κόρη του άλλοτε θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, η ίδια είναι αθλήτρια του netball, ενώ βοηθάει και τον πατέρα της, τον όποιο αποκαλεί «πρότυπο», όπου σταθεί και όπου βρεθεί, στο γυμναστήριο που διαχειρίζεται, αξίας 500.000 ευρώ στο Όλντχαμ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων», ο οποίος σήκωσε κάθε πιθανό τρόπαιο στη θητεία του στο Μάντσεστερ, αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες, πως αφότου χώρισε με τη σύζυγό του, Κλαιρ, αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του ως σχολιαστής ποδοσφαίρου σε τηλεοπτικό δίκτυο του Νησιού για την τρέχον αγωνιστική περίοδο. Ο λόγος; Ο 20χρονος γιος του, Άιντεν που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, θέλοντας να είναι δίπλα του και να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί του.

Ο 51χρονος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ό,τι πρόκειται να κάνω θα περιστρέφεται γύρω από τον Άιντεν». Μάλιστα, με αυτή του την κίνηση κέρδισε τον σεβασμό του φίλαθλου κοινού, αλλά και τα εγκωμιαστικά σχόλια της 24χρονης, Αλίσα: «Σε όλη μου τη ζωή η προτεραιότητά σου ήσουν πάντα εσύ ως πατέρας, και μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ πόσο σκληρά έπρεπε να δουλεύεις καθημερινά παράλληλα με αυτό, κάτι που δεν μπορώ καν να συλλάβω».

«Για να πετύχεις όλα όσα πέτυχες απαιτούνται τόσες θυσίες και σκληρή δουλειά, κι όμως κατά κάποιο τρόπο σε είχα να με πηγαίνεις στο σχολείο κάθε πρωί και να είσαι εκεί στο τέλος κάθε ημέρας, τόσο παρών σε κάθε πτυχή της ζωής μου! Αν κάποιος σε συναντούσε, δεν θα είχε ιδέα για τη ζωή που έζησες, θα έβλεπε απλώς έναν γνήσια ευγενικό, καλοσυνάτο και στοργικό άνθρωπο.

Δεν σε νοιάζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σημασία, και από όλα, αυτό είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω μάθει από εσένα. Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο περήφανη είναι που είμαι κόρη σου, είσαι το καλύτερο πρότυπο και πατρική φιγούρα που θα μπορούσα ποτέ να έχω, και το κάνεις τόσο αβίαστα», ολοκλήρωσε.

Η Αλίσα έχει ξεκινήσει να χαράζει τη δική της πορεία, όχι στο ποδόσφαιρο, αλλά στο νέτμπολ, όπου αγωνίζεται ως wing attack και centre. Το 2021, υπέγραψε στη Λόντον Πάουλς από τη Μάντσεστερ Θάντερ, ομάδα της Νetball Super League.

Το 2023, βοήθησε τους Λονδρέζους να φτάσουν στον τελικό του πρωταθλήματος, ενώ το 2024 υπήρξε μέλος του ρόστερ που κατέκτησε την τρίτη θέση. Στο Instagram έχει πάνω από 105.000 ακολούθους, με την ίδια να ποστάρει συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητα της.

Το 2022, η Αλίσα και ο αδερφός της, Άρον άνοιξαν μαζί με τον πατέρα τους, ένα γυμναστήριο στο Όλντχαμ. Η οικογένεια επένδυσε πάνω από 500.000 ευρώ για την εγκατάσταση, ενώ ο Σκόουλς μιλώντας για αυτό είχε πει: «Το Όλντχαμ είναι το μέρος όπου μεγάλωσα και πήρα την πρώτη μου γεύση από τον αθλητισμό. Το να ανοίξω το Scholes Gym εδώ είναι πραγματικά σημαντικό για μένα. Είναι το είδος του χώρου που ονειρευόμουν να έχω πρόσβαση τότε και, μαζί με τον Άρον και την Αλίσια, είμαι χαρούμενος που μπορώ να το δημιουργήσω για άλλους».