Είναι το Champions League πολύ εύκολο για τις ομάδες της Premier League;

Αυτή την εβδομάδα, στα έξι παιχνίδια που έδωσαν οι Άγγλοι εκπρόσωποι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πέτυχαν πέντε νίκες και μόλις μία ισοπαλία.

Η Λίβερπουλ άφησε πίσω την κρίση της και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης, η Νιούκαστλ νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Άρσεναλ διέλυσε τη Σλάβια Πράγας, η Μάντσεστερ Σίτι συνέτριψε την Ντόρτμουντ και η Τότεναμ πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από την Κοπεγχάγη.

Μοναδική «παραφωνία» το 2-2 της Τσέλσι στο μακρινό Μπακού με την Καραμπάγκ, ένα αποτέλεσμα που μάλλον οφείλεται περισσότερο στα… 4.000 χιλιόμετρα απόσταση παρά στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

Starting to think English teams have done that to the Champions League table on purpose 🤔🧠



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Each participant from England sits within the top 1/3 of the table with half of the games now played 😮‍💨 pic.twitter.com/EQBGZszBD3 — OneFootball (@OneFootball) November 6, 2025

Οι Άγγλοι έχουν «κλειδώσει» ήδη τη φάση των 16

Με τη φάση των ομίλων να βρίσκεται στα μισά, οι τέσσερις από τις οκτώ θέσεις που οδηγούν απευθείας στους «16» καταλαμβάνονται ήδη από αγγλικές ομάδες. Άρσεναλ, Σίτι, Λίβερπουλ και Νιούκαστλ δείχνουν έτοιμες να προκριθούν χωρίς δυσκολία, ενώ Τότεναμ και Τσέλσι βρίσκονται επίσης κοντά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι όλες οι αγγλικές ομάδες ενδέχεται να περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς να ιδρώσουν ιδιαίτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες της Premier League δεν συναντώνται μεταξύ τους στη φάση των ομίλων, κάτι λογικό για λόγους ποικιλίας, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγουν τους πιο δύσκολους αντιπάλους και να έχουν σχετικά βατά παιχνίδια.

Στατιστικά, η Αγγλία κυριαρχεί. Ο συντελεστής της χώρας στην UEFA έχει εκτοξευθεί πάνω από τις 100 μονάδες (100.227), ξεπερνώντας κατά πολύ την Ιταλία (88.658) και την Ισπανία (82.578). Ένα νούμερο που αποτυπώνει πόσο σταθερά κυριαρχούν οι αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη.

Το ερώτημα: Είναι αυτό καλό για το ποδόσφαιρο;

Για την Premier League φυσικά και είναι, επιβεβαιώνει τη δύναμη, την εμπορική επιρροή και την ποιότητα του πρωταθλήματος. Ωστόσο, για τη συνολική εικόνα του Champions League, ίσως όχι. Όταν μόνο οι αγγλικές ομάδες και λίγες «ελίτ» όπως Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Παρί και Μπάγερν μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά, η ισορροπία του θεσμού αρχίζει να χάνεται.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το φετινό καλοκαίρι, οι ομάδες της Premier League ξόδεψαν συνολικά πάνω από 3 δισεκατομμύρια λίρες σε μεταγραφές, περισσότερα από ό,τι δαπάνησαν μαζί Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία!

Μόνο η Λίβερπουλ ξόδεψε περίπου 415 εκατ. λίρες, ποσό που αγγίζει σχεδόν ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ligue 1. Εκτός από λίγους ευρωπαϊκούς «κολοσσούς», καμία άλλη ομάδα στην ήπειρο δεν μπορεί πλέον να κοντράρει οικονομικά, ούτε αγωνιστικά, τους Άγγλους.

Χρήμα, το όπλο της Premier League- Κανονισμοί που δεν φέρνουν ισορροπία

Τα οικονομικά όρια που έχουν θεσπιστεί από την UEFA για να εξισορροπήσουν τον ανταγωνισμό, δεν φαίνεται να αρκούν. Εφόσον οι κανονισμοί αυτοί βασίζονται στα έσοδα, η Premier League, που συνεχίζει να παράγει τεράστια ποσά μέσα από τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες, θα διατηρεί την κυριαρχία της. Όσο οι Άγγλοι σύλλογοι συνεχίζουν να γεμίζουν τα ταμεία τους με τέτοια ποσά, η κατάσταση δύσκολα θα αλλάξει.

Ένα ερώτημα που τίθεται, είναι αν αξίζει η επιπλέον θέση στο Champions League να πηγαίνει πάντα στη χώρα με τα καλύτερα αποτελέσματα. Όσο περισσότερες αγγλικές ομάδες συμμετέχουν, τόσο διευρύνεται η ψαλίδα. Με δεδομένο ότι έχουν ήδη το προνόμιο να προσελκύουν τους κορυφαίους παίκτες λόγω οικονομικής δύναμης, η επιπλέον ευρωπαϊκή προβολή κάνει το χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη ακόμα μεγαλύτερο.