Ρεάλ Μαδρίτης: Οι απόντες και οι αμφίβολοι ενόψει Ολυμπιακού

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase Champions League. Παράλληλα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών που επηρεάζουν την ενδεκάδα και δημιουργούν αμφίβολες συμμετοχές για το ματς στο Φάληρο.



Οι πιο σημαντικές υποθέσεις αμφίβολων αφορούν τον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο Τσουαμενί τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Λίβερπουλ και η συμμετοχή του στο ματς με τον Ολυμπιακό εξαρτάται από την πρόοδο της αποθεραπείας του. Ο Ρούντιγκερ, που λείπει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, παραμένει σε στάδιο επανένταξης και η διαθεσιμότητά του επίσης είναι αμφίβολη. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά με την αποθεραπεία τους, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και οι δύο (περισσότερο ο Γάλλος) να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στην άμυνα και τα χαφ, καθώς και οι δύο αποτελούν βασικά στελέχη των Μαδριλένων.





Μικρότερα προβλήματα εμφανίζονται σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Τιμπό Κουρτουά. Ο Βαλβέρδε αποχώρησε στο 83ο λεπτό του αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο λόγω ενόχλησης στους οπίσθιους μηριαίους και στους προσαγωγούς, η οποία είχε αρχίσει ήδη από το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Ο Κουρτουά, αντίστοιχα, αισθάνεται ενοχλήσεις στον μηρό. Και οι δύο πρόκειται να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις τις επόμενες 24 ώρες, ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητα των προβλημάτων τους. Με δεδομένη τη διακοπή για τις διεθνείς υποχρεώσεις, υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα χάσουν αγώνες σε επίπεδο συλλόγου. Ο Βαλβέρδε δεν κλήθηκε για τις υποχρεώσεις της Ουρουγουάης ενώ ο Κουρτουά δεν βρίσκεται στις κλήσεις του Ρούντι Γκαρσία για τα παιχνίδια της εθνικής Βελγίου, αναμένεται να ξεκουραστεί και την θέση του να πάρει ο φορμαρισμένος κίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σενέ Λάμενς.

🚨 Thibaut Courtois suffer injury to the adductor longus muscle in his leg 🤕⚠️



Real Madrid staff will assess him during the break as Courtois will miss the upcoming games with Belgium. pic.twitter.com/yNqMeQV1DU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025





Σίγουρα εκτός δράσης θα παραμείνει ο Ντάνι Καρβαχάλ, που συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το σοβαρό πρόβλημα που αποκόμισε εκ νέου στο γόνατο μετά το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα και η επιστροφή του αναμένεται με το νέο έτος. Ο Φράνκο Μασταντούονο ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη βουβωνική χώρα και έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της «Βασίλισσας» . Ο πόνος είναι ασταθής και δεν υπάρχει γρήγορη θεραπεία, ενώ υπέφερε από αυτό πριν το ματς με τη Λίβερπουλ. Η Ρεάλ προτιμά αργή αποθεραπεία, με έμφαση στην ενδυνάμωση του κορμού μετά την πρόσφατη μυϊκή ανάπτυξη του 18χρονου άσου. Η διακοπή των εθνικών δίνει χρόνο για αποκατάσταση, αλλά η συμμετοχή του για τις υποχρεώσεις της Ρεάλ τον μήνα Νοέμβριο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.