Προς… μετακόμιση η Καϊράτ - Πιθανή αλλαγή έδρας για το ματς με τον Ολυμπιακό

Το τελευταίο ευρωπαϊκό ραντεβού για το έτος 2025 στο Champions League για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Καϊράτ στο Καζακστάν ενδέχεται να τον βρει σε… άλλη πόλη. Η Καϊράτ Αλμάτι, βλέποντας τις θερμοκρασίες να πέφτουν κατακόρυφα και τον πάγο να απειλεί τη διεξαγωγή του αγώνα, έχει ήδη καταθέσει αίτημα στην UEFA για αλλαγή έδρας.



Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 9 Δεκεμβρίου στις 17:00, ίσως τελικά δεν διεξαχθεί στο Αλμάτι, αλλά στην πρωτεύουσα Αστάνα. Εκεί βρίσκεται η υπερσύγχρονη Astana Arena, ένα στάδιο με τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή, που μπορεί να αντέξει τις πολικές θερμοκρασίες της εποχής.



Η τελική απόφαση αναμένεται από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία μέσα στις επόμενες ημέρες, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό. Αν συμβεί αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν περίπου 1.200 χιλιόμετρα βορειότερα, αποφεύγοντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του Αλμάτι, αλλά καλούμενοι να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες ενός γηπέδου με συνθετικό τάπητα.

