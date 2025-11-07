Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Κοστίνια έως το 2029

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Πορτογάλου ακραίου μπακ Κοστίνια έως το καλοκαίρι του 2029, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Η παρουσία του 25χρονου αμυντικού έχει γίνει καθοριστική, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ροντινέι, που τον έφερε στο επίκεντρο των επιλογών του Μεντιλίμπαρ. Μέχρι στιγμής, ο Κοστίνια μετρά 13 συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, συνεισφέροντας τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου.Ο παίκτης έχει ήδη 52 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα» και αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας, έχοντας συμβάλει πέρσι στην κατάκτηση του νταμπλ.

Ο Κοστίνια ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Costinha has renewed with Olympiacos FC! ✍🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/kFD9bZLtvf — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2025