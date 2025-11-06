Ο «βράχος» του Μεντιλίμπαρ: Ο Πιρόλα δεύτερος σε κερδισμένα τάκλιν στο Champions League

Από την πρώτη του κιόλας χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο Λορέντσο Πιρόλα έδειξε πως δεν είναι απλώς μια λύση ανάγκης στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά ένας παίκτης που εμπνέει ασφάλεια και «κουμπώνει» καλά με όλους τους παρτενέρ του στα στόπερ. Ο 23χρονος Ιταλός στόπερ εξελίσσεται σε «κολόνα» της άμυνας του Μεντιλίμπαρ, με τις στατιστικές του να το επιβεβαιώνουν απόλυτα και στο κορυφαίο επίπεδο.



Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, ο Πιρόλα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των αμυντικών με τα περισσότερα κερδισμένα τάκλιν, έχοντας 8 επιτυχημένα σε σύνολο 12 προσπαθειών , ποσοστό επιτυχίας 67%. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Λέραγκερ της Κοπεγχάγης, με 11, στα ίδια νούμερα συναντάμε τους Οταμέντι (Μπενφίκα) και Μπουργκές (Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ), ενώ έχει αφήσει πίσω του κορυφαίους αμυντικούς και αμυντικά χαφ όπως ο Χαουσεν (Ρεάλ), Παλίνια (Τότεναμ), Καϊσέδο (Τσέλσι).

UEFA.COM





Η συνέπεια του Πιρόλα σε κάθε παιχνίδι, η ψυχραιμία του στις μονομαχίες και η ικανότητά του να «διαβάζει» το παιχνίδι, τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο αξιόπιστους αμυντικούς της διοργάνωσης. Για τον Ολυμπιακό, αποτελεί ήδη έναν μικρό «θησαυρό», μια ανακάλυψη από την Serie A που έχει μετατραπεί σε σπουδαίο περιουσιακό «στοιχείο» του κλαμπ.