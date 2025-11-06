H βαθμολογία του Champions League και η θέση του Ολυμπιακού

Με πλούσιο θέαμα και μεγάλες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Άρσεναλ, Μπάγερν και Ίντερ οδηγούν την βαθμολογία έχοντας το απόλυτο με 4 νίκες σε 4 αγώνες. Προβλήματα στο ορίζοντα για την Μπαρτσελόνα μετά την ισοπαλία στην Μπριζ. Χωρίς βαθμό η Μπενφίκα του Παυλίδη.

Ο Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό ισόπαλο αποτέλεσμα στην έδρα του, καταλαμβάνει την 31η θέση.

Αναλυτικά η βαθμολογία: