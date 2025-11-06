H βαθμολογία του Champions League και η θέση του Ολυμπιακού
Δείτε την βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής.
Με πλούσιο θέαμα και μεγάλες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Άρσεναλ, Μπάγερν και Ίντερ οδηγούν την βαθμολογία έχοντας το απόλυτο με 4 νίκες σε 4 αγώνες. Προβλήματα στο ορίζοντα για την Μπαρτσελόνα μετά την ισοπαλία στην Μπριζ. Χωρίς βαθμό η Μπενφίκα του Παυλίδη.
Ο Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό ισόπαλο αποτέλεσμα στην έδρα του, καταλαμβάνει την 31η θέση.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
- Μπάγερν Μονάχου 12β.
- Άρσεναλ 12β.
- Ίντερ 12β.
- Μάντσεστερ Σίτι 10β.
- Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
- Νιουκάστλ 9β.
- Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
- Λίβερπουλ 9β.
- Γαλατασαράι 9β.
- Τότεναμ 8β.
- Μπαρτσελόνα 7β.
- Τσέλσι 7β.
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7β.
- Ντόρτμουντ 7β.
- Καραμπάγκ 7β.
- Αταλάντα 7β.
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6β.
- Αϊντχόφεν 5β.
- Μονακό 5β.
- Πάφος 5β.
- Μπάγερ Λεβερκούζεν 5β.
- Μπριζ 4β.
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4β.
- Νάπολι 4β.
- Μαρσέιγ 3β.
- Γιουβέντους 3β.
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 3β.
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3β.
- Μπόντο Γκλιμτ 2β.
- Σλάβια Πράγας 2β.
- Ολυμπιακός 2β.
- Βιγιαρεάλ 1β.
- Κοπεγχάγη 1β.
- Καϊράτ 1β.
- Μπενφίκα 0β.
- Άγιαξ 0β.