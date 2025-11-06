Σπορ Ποδόσφαιρο UEFA Champions League Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ Σίτι Κλαμπ Μπριζ Ντόρτμουντ Ίντερ

H βαθμολογία του Champions League και η θέση του Ολυμπιακού

Δείτε την βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής.

Με πλούσιο θέαμα και μεγάλες εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Άρσεναλ, Μπάγερν και Ίντερ οδηγούν την βαθμολογία έχοντας το απόλυτο με 4 νίκες σε 4 αγώνες. Προβλήματα στο ορίζοντα για την Μπαρτσελόνα μετά την ισοπαλία στην Μπριζ. Χωρίς βαθμό η Μπενφίκα του Παυλίδη.

Ο Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό ισόπαλο αποτέλεσμα στην έδρα του, καταλαμβάνει την 31η θέση.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

  1. Μπάγερν Μονάχου 12β.
  2. Άρσεναλ 12β.
  3. Ίντερ 12β.
  4. Μάντσεστερ Σίτι 10β.
  5. Παρί Σεν Ζερμέν 9β.
  6. Νιουκάστλ 9β.
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 9β.
  8. Λίβερπουλ 9β.
  9. Γαλατασαράι 9β.
  10. Τότεναμ 8β.
  11. Μπαρτσελόνα 7β.
  12. Τσέλσι 7β.
  13. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7β.
  14. Ντόρτμουντ 7β.
  15. Καραμπάγκ 7β.
  16. Αταλάντα 7β.
  17. Ατλέτικο Μαδρίτης 6β.
  18. Αϊντχόφεν 5β.
  19. Μονακό 5β.
  20. Πάφος 5β.
  21. Μπάγερ Λεβερκούζεν 5β.
  22. Μπριζ 4β.
  23. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4β.
  24. Νάπολι 4β.
  25. Μαρσέιγ 3β.
  26. Γιουβέντους 3β.
  27. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3β.
  28. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3β.
  29. Μπόντο Γκλιμτ 2β.
  30. Σλάβια Πράγας 2β.
  31. Ολυμπιακός 2β.
  32. Βιγιαρεάλ 1β.
  33. Κοπεγχάγη 1β.
  34. Καϊράτ 1β.
  35. Μπενφίκα 0β.
  36. Άγιαξ 0β.

