Ολυμπαικός - Αϊντχόβεν 1-1: Σπατάλησε ευκαιρίες με το «τσουβάλι» και οι Ολλανδοί τον πλήγωσαν στο 93'

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες και έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους μετά το εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Μαρτίνς, είχαν δοκάρι στην επανάληψη και ένα σωρό ευκαιρίες για το 2-0, όμως με γκολ στις καθυστερήσεις οι Ολλανδοί έφυγαν με την ισοπαλία από ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο γι’ αυτούς.

Την επόμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), ενώ αντίθετα οι Ολλανδοί θα ταξιδέψουν στο Λίβερπουλ (26/11, 22:00) για την αναμέτρηση κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το ματς

Στο βροχερό και κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να απειλεί μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Ποντένσε ταλαιπώρησε την άμυνα των Ολλανδών, ο Μαρτίνς βγήκε κερδισμένος από τις κόντρες, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε εκτός εστίας.

Η ομάδα του Πέτερ Μπος, μάστερ στο κάθετο παιχνίδι, όπως είναι λογικό, ήταν πολύ επικίνδυνη στο συνδυαστικό ποδόσφαιρό, κάτι που αποδείχθηκε και στην πράξη. Οι «χωριάτες» βρήκαν δίχτυα στο 12ο λεπτό με τον Σαϊμπάρι, όμως το γκολ του Μαροκινού ακυρώθηκε σωστά, καθώς ήταν φανερά εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ.

Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στη φετινή διοργάνωση του Champions League ήρθε στο 17ο λεπτό. Μετά από αποτυχημένη απομάκρυνση της ολλανδικής άμυνας, ο Τσικίνιο με ωραία πάσα με τη μία τροφοδότησε τον Μαρτίνς στα δεξιά. Εκείνος έκανε άψογο κοντρόλ και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ (1-0).

Το φαληρικό στάδιο πήρε «φωτιά» και οι Πειραιώτες, με ανεβασμένη ψυχολογία, απείλησαν ξανά στο 20ό λεπτό. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στην αντεπίθεση, βρήκε τον Τσικίνιο, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως το τελείωμά του δεν ανησύχησε τον Κόβαρ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν ένα εξαιρετικό μισάωρο, κράτησαν την PSV μακριά από την περιοχή τους, με φοβερή πίεση στην μπάλα και συνέχισαν να «σφυροκοπούν» την εστία των Ολλανδών. Ο Ελ Κααμπί έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, η άμυνα των φιλοξενουμένων δεν έδιωξε και ο Τσικίνιο έκανε το σουτ, αλλά ο Κόβαρ απέκρουσε ο ενστικτωδώς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αϊντχόβεν απείλησε με τον Πέρισιτς στο 47ο λεπτό. Ο Κροάτης σούταρε στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.

Στην πρώτη του, ουσιαστικά, ευκαιρία στην επανάληψη (61'), ο Ολυμπιακός βρέθηκε μια «ανάσα» από το 2-0. Έπειτα από φάση διαρκείας, η μπάλα κατέληξε στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος εκτέλεσε εντυπωσιακά στην κίνηση, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να περνάει άουτ.

Οι Πειραιώτες είδαν στη συνέχεια τους φιλοξενούμενους να ανεβάζουν γραμμές και να παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που άνοιξε διαδρόμους για αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, ο Ποντένσε πήρε την μπάλα στα αριστερά, μπήκε προς τα μέσα και δοκίμασε το σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της PSV απέκρουσε σωτήρια.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να «τελειώσουν» το ματς στο 87 λεπτό, όμως στο σουτ του Μάρτινς, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Εκεί που όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός κρατούσε τους τρεις βαθμούς στα χέρια του, η Αϊντχόφεν ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Έπειτα από φάση διαρκείας, η μπάλα κατέληξε στον Πέπι, ο οποίος νίκησε τον Τζολάκη από το ύψος του πέναλτι, ισοφαρίζοντας για την Αϊντχόφεν και διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

Αϊντχόφεν: Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σχούτεν, Σαλάχ-Εντίν, Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί, Πέρισιτς, Μαν, Τιλ