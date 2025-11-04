Ο Μεντιλίμπαρ και παίκτες της πρώτης ομάδας στο πλευρό της Κ19 του Ολυμπιακού (pic)

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν (4/11, 22:00) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αρκετοί ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο του Ρέντη, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα Κ19 των «ερυθρόλευκων» στον αγώνα της για το Youth League κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

Ο Βάσκος τεχνικός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βρέθηκε στις κερκίδες, παρακολουθώντας την αναμέτρηση της νεανικής ομάδας του συλλόγου. Στο πλευρό του βρισκόταν και ο Κριστιάν Καρεμπέ, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο στα τμήματα υποδομής.

Εκτός από τον προπονητή του Ολυμπιακού, το «παρών» έδωσαν και ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, όπως οι Ζουλιάν Μπιανκόν,Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος.

Τέλος και ο Γιάννης Φετφατζίδης, βρέθηκε στο Ρέντη, παρακολουθώντας τον αγώνα μαζί με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο.