Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Αιντχόφεν και οι υπόλοιπες «μάχες» στην Ευρώπη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν το βράδυ της Τρίτης (4/11), για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού» για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έχουν συγκεντρώσει έναν βαθμό και η ανάγκη για νίκη με τους Ολλανδούς, είναι επιτακτική, προκειμένου να μπουν στο κόλπο της πρόκρισης.
Η μεγάλη αυτή αναμέτρηση ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD.
Ακόμη, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες για μια ακόμα φορά, με τον Τσάμπι Αλόνσο, να επιστρέφει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Το παιχνίδι ξεκινά στις 22:00, με μετάδοση από το Cosmote Sport 3 HD.
Την ίδια ώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, σε μια ακόμα ευρωπαϊκή «τιτανομαχία», με κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD.
Στις 22:00 αγωνίζεται και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη, η οποία δοκιμάζει στο Τορίνο με τη Γιουβέντους, σε μια αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Cosmote Sport 6 HD.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των παιχνιδιών του Champions League:
- Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ (19:45, Cosmote Sport 5 HD)
- Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης(19:45, Cosmote Sport 3 HD)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 5 HD)
- Μπόντο Γκλιμτ - Μονακό (22:00, Cosmote Sport 9 HD)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (22:00, Cosmote Sport 6 HD)
- Τότεναμ - Κοπεγχάγη (22:00, Cosmote Sport 7 HD)
- Γιουβέντους - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, Cosmote Sport 6 HD)
- Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 3 HD)