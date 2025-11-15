Εθνική Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι της «μάχης» με τη Σκωτία
Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Ελλάδας με αντίπαλο της Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την προκριματική φάση του Μουντιάλ.
Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, μετά και από τον οδυνηρό αποκλεισμό που υπέστη, αλλά με σημαντικό κίνητρο να «αποζημιώσει» τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό της η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σκωτία ο Σάββατο (15/11) για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha.
Τρία παιχνίδια για τη Stoiximan GBL
Με τρεις αγώνες ξεκινάει το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
ΑΟ Μυκόνου - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ 2)
Μαρούσι - ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ 2)
Καρδίτσα Ιαπωνική - Περιστέρι Betsson (18:15, ΕΡΤ Sports 1)
