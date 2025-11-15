Επεισόδια ανάμεσα σε παίκτες και συγγενείς μετά τη νίκη της Γαλλίας στο Μουντιάλ Κ17 (vid)

Άγριες σκηνές σημειώθηκαν στο ματς Γαλλία – Κολομβία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, με συγκρούσεις μεταξύ παικτών και ακόμη και συγγενών.

Ο πανικός ξεκίνησε μετά τη νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί της Κολομβίας στη Ντόχα του Κατάρ, που της έδωσε το εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης. Ωστόσο, η πρόκριση συνοδεύτηκε από επεισόδια.

Μετά τη λήξη του αγώνα ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής κορόιδεψε αντίπαλό του, με τον τελευταίο να τον καταδιώκει ζητώντας εξηγήσεις. Σύντομα, και οι συμπαίκτες των δύο παικτών μπλέχτηκαν στον καυγά, ο οποίος μεταφέρθηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου την ίδια ώρα αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.

Η κατάσταση έγινε χειρότερη όταν συγγενείς των νεαρών ποδοσφαιριστών κατέβηκαν από τις εξέδρες για να υπερασπιστούν τα παιδιά τους και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Ένα περιστατικό που ξεχώρισε ήταν η επίθεση σε Γάλλο φυσιοθεραπευτή που βρισκόταν πεσμένος στον χορτάρι από Κολομβιανούς. Το προσωπικό ασφαλείας επενέβη για να αποφευχθούν χειρότερα, μετατρέποντας μία μέρα γιορτής σε σκηνικό ντροπής.

SE PICÓ ENTRE FRANCIA Y COLOMBIA ❌🚨



Los franceses ganaron 2-0 en el Mundial Sub 17 y cuando terminó el partido se agarraron entre ambos equipos. Las corridas llegaron hasta la cancha de al lado donde se estaba jugando Argentina - México



📽️ Tanziloic pic.twitter.com/zt3vMqwtG0 — Diario Olé (@DiarioOle) November 15, 2025

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) προχώρησε σε καταγγελία στη FIFA για «επίθεση» και ζήτησε άμεση παρέμβαση.