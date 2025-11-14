Μουντιάλ 2026: Οι πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν - Μόλις 2 από την Ευρώπη

Η Γαλλία έγινε η 29η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά τη χθεσινή νίκη της επί της Ουκρανίας με 4-0. Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό.

Μέχρι στιγμής, οι ομάδες που έχουν προκριθεί είναι:

Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες UEFA (Ευρώπη): Αγγλία, Γαλλία

Αγγλία, Γαλλία AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία

Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού

Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Υπολείπονται 14 εισιτήρια για χώρες της UEFA, 3 για ομάδες της CONCACAF και 2 θέσεις θα προκύψουν από τα διηπειρωτικά play-off. Πριν ολοκληρωθεί το παζλ, θα διεξαχθεί η κλήρωση των ομίλων στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, με ώρα έναρξης 19:00 (ώρα Ελλάδας). Οι διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν σε προκαθορισμένες θέσεις: Μεξικό (A1), Καναδάς (B1) και ΗΠΑ (D1).

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου και ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου 2026.