Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το ελεύθερο κανάλι που θα μεταδώσει την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση

Όλα δείχνουν πως η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα επιστρέψει στις οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης. Παρά τις αρχικές «σκληρές» διαπραγματεύσεις, η ΕΡΤ φέρεται να έχει «κλειδώσει» τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ, μετά την οριστική αποχώρηση του ΑΝΤ1 από τη διεκδίκηση.

Το ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα είχε εκδηλωθεί από την ΕΡΤ και τον ΑΝΤ1, ωστόσο ο αποκλεισμός της Εθνικής Ελλάδας από την τελική φάση μείωσε σημαντικά το ενδιαφέρον, καθώς τα προβλεπόμενα διαφημιστικά έσοδα είναι σαφώς χαμηλότερα, οδηγώντας τον ΑΝΤ1 σε «οπισθοχώρηση».

Το μεγαλύτερο όλων των εποχών

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με 48 ομάδες αντί για τις 32 που ίσχυαν μέχρι πρότινος, γεγονός που ανεβάζει ραγδαία τον συνολικό αριθμό των αγώνων στους 104, από 64.

Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με τρεις διοργανώτριες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό). Ο στόχος της ΕΡΤ είναι η μετάδοση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναμετρήσεων, αν όχι όλων, ένα εγχείρημα που απαιτεί τεράστια οργάνωση λόγω του αυξημένου αριθμού των παιχνιδιών.