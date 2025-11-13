Βέροια: Η επαρχιακή ομάδα διατηρεί ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Μέσα Νοεμβρίου, όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης σε φουλ αγωνιστική δράση βρίσκονται και το Athletiko.gr παρουσιάζει την ελληνική ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Γηραιάς Ηπείρου με ένα απίθανο επίτευγμα! Ένας σύλλογος που έχει γράψει την δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρα μας και προπορεύεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο λόγος για την Βέροια, η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μεταξύ όλων των ομάδων που αγωνίζονται, είτε σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, είτε σε εθνική κατηγορία σε όλη την Ευρώπη.

Η επονομαζόμενη και ως «Βασίλισσα του Βορρά» μετά από οχτώ αγωνιστικές στον 2ο όμιλο της Γ' εθνικής δεν έχει δεχθεί γκολ! Και έπειτα από αναλυτικό έλεγχο σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης, υπάρχει μόνο μία ομάδα που βρίσκεται μαζί της στην κορυφή, αλλά με διαφορετικά στατιστικά σε υπόλοιπες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Ημαθίας μετράει έξι νίκες και δύο ισοπαλίες σε οχτώ αναμετρήσεις, με 10 γκολ στο ενεργητικό της και μηδέν παθητικό. Η Βέροια έχει νικήσει κατά σειρά τον Αστέρα Καρδίτσας (2-0), την ΑΕ Ευόσμου (1-0), τον Ερμή Εξοχή (3-0), τον Εορδαϊκό (1-0), τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου (2-0) και τον Πιερικό (1-0), ενώ έχει αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς τέρματα με την συντοπίτισσα ΑΕ Αλεξάνδρειας και τον Σαρακηνό Βόλου.

Η ισπανική Κουάρτε στο κατόπι της

Η Βέροια δεν αποτελεί την μοναδική φετινή περίπτωση στην Ευρώπη ομάδας που έχει διατηρήσει το μηδέν παθητικό από το ξεκίνημα της σεζόν. Στην κορυφή, μαζί με την ομάδα της Ημαθίας βρίσκεται η ισπανική Ντεπορτίβο Κουάρτε.

Η ομάδα της Αραγονίας είναι πρώτη στον 17ο όμιλο της πέμπτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου (Tercera Federación), μίας ερασιτεχνικής κατηγορίας, ανάλογη με την Γ εθνική της Ελλάδας. Η Κουάρτε σε 10 αναμετρήσεις μετράει έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, με 9-0 τέρματα.

Ωστόσο έχει δύο ματς παραπάνω από τη Βέροια, ισάριθμες έξτρα ισοπαλίες, με λιγότερα γκολ στο ενεργητικό της. Δηλαδή μετράει 2,2 μέσο όρο πόντων ανά αγώνα, εν αντιθέσει με την Βέροια που μετράει 2,5 μέσο όρο βαθμών ανά αγώνα.

Γι' αυτό και η «Βασίλισσα του Βορρά» είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη!