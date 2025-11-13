Ελ Καμπί: Το ενδιαφέρον της Ναντ και το συμβόλαιο του Μαροκινού με τον Ολυμπιακό

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, αποτελεί για μια ακόμα χρονιά, το... πολυβόλο του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει ήδη εννέα γκολ σε 15 αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν, όντας ξανά σημείο αναφοράς για τους Πειραιώτες.

Η εντυπωσιακή διετία του με τους «ερυθρόλευκους», σε συνδυασμό με το ανάλογο φετινό του ξεκίνημα, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.

Η Ναντ, η οποία έχει πραγματοποιήσει μια άσχημη εκκίνηση στη Ligue 1, ούσα 16η με 10 βαθμούς και ακριβώς στη ζώνη του υποβιβασμού, έπετα από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχει βάλει τον Ελ Καμπί στο στόχαστρο της, σύμφωνα με τη σελίδα «lionsdelatlas.ma».

Η γαλλική ομάδα, διαθέτει την τρίτη χειρότερη επίθεση στη λίγκα και ο Μαροκινός, θα αποτελούσε ιδανική λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Μάλιστα, όπως εξηγεί, η εν λόγω σελίδα, η Ναντ αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση του Ελ Καμπί τον Ιανουάριο, καθώς χρειάζεται άμεση ενίσχυση και με το συμβόλαιο του φορ των Πειραιωτών να λήγει το καλοκαίρι του 2026, θεωρεί ότι μια υψηλή πρόταση, μπορεί να... δελεάσει τους Πειραιώτες.

Το δημοσίευμα που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ναντ για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, αναφέρει: «Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να μην αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026, όπου λήγει το συμβόλαιο του.

Μια προσφορά πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετή για να πείσει τους Πειραιώτες να τον αφήσουν να φύγει. Η Ναντ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του, καθώς δυσκολεύεται στη Ligue 1, έχει έλλειψη αποτελεσματικότητας στην επίθεση και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στην επίθεση.

Μεταξύ των επιλογών είναι ο Ελ Καμπί, ο οποίος έχει εξαιρετική πορεία στον Ολυμπιακό. Διανύει μια εξαιρετική σεζόν, με εννέα γκολ σε 15 αναμετρήσεις και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Ναντ».

Θυμίζουμε πως ο Ελ Καμπί, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και το τέλος της σεζόν, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το αν θα υπάρξει συνέχεια στην συνεργασία των δυο πλευρών ή όχι.