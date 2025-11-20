«Η Μαρσέιγ ετοιμάζει πρόταση για Ελ Κααμπί στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο»

«Σειρήνες» για τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα τα όσα ανέφερε πριν από μερικές ημέρες το «Foot Mercato», ο Μεντχί Μπενάτια αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Μαροκινό φορ.

Μάλιστα, το «Africa Foot» υπογράμμισε πως η Μαρσέιγ δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 32χρονου φορ. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Ελ Κααμπί «έχει επίσης προσφορές από Σαουδαραβικές ομάδες, κυρίως από την Αλ Χιλάλ και την Αλ Καντσία, καθώς και από ομάδες του Κατάρ και της Τουρκίας».

Πάντως, το ενδιαφέρον των Μασσαλών επιβεβαιώνεται και από την ίδια την ομάδα, όπως αποκαλύπτει η γαλλική έκδοση του «Goal», το οποίο τονίζει πως ο Ελ Κααμπί βρίσκεται εδώ και μήνες στην ατζέντα του Μεντχί Μπενάτια για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σημειώνοντας ωστόσο πως ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον 32χρονο φορ μεσούσης της σεζόν.

Οπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα:

«Το ενδιαφέρον υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά οι τρέχουσες συνθήκες του έχουν δώσει μια πολύ διαφορετική διάσταση. Και ενώ η μεταγραφή φαίνεται εφικτή στα χαρτιά, αρκετοί παράγοντες περιπλέκουν την πορεία προς την υπογραφή του Μαροκινού επιθετικού.

Σύμφωνα με πηγές που χαρακτηρίζονται ως «πολύ κοντά» στον παίκτη, ο Μπενάτια έχει χαρακτηρίσει τον Μαροκινό ως έναν από τους στόχους προτεραιότητάς του για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Μαρσέιγ τον παρακολουθούσε ήδη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου . Έχοντας σκοράρει 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Ελ Καάμπι δεν έχει χάσει τίποτα από την αποτελεσματικότητά του. Αυτό εξηγεί γιατί η Σαουδική Αραβία, μέσω της Αλ-Χιλάλ και της Αλ Καντσία, έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον», τονίζει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα.

Μάλιστα, μια πηγή που επικαλείται το Africafoot αναφέρει επίσης ότι: «Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι δεν έχει κανένα πρόβλημα να φύγει από τον Ολυμπιακό, εφόσον οι προσφορές είναι ικανοποιητικές τόσο για αυτόν όσο και για την ελληνική ομάδα του».