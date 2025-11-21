Ολυμπιακός: Με σημαντικές επιστροφές αλλά και απουσίες η αποστολή για Ατρόμητο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο (22/11, 20:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από τις επιλογές του Ισπανού τεχνικού, ξεχωρίζει η παρουσία των Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή.

Αντίθετα, εκτός πλάνων για το παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου έμειναν ο τραυματίας Αλέξανδρος Πασχαλάκης και ο αμυντικός Μπρούνο Ονιεμαέτσι.