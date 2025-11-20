Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 3-4 εβδομάδες ο Πασχαλάκης - Τι συμβαίνει με την ευρωπαϊκή λίστα

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, καθώς ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, προκαλώντας ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο έμπειρος τερματοφύλακας έδειξαν ότι πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου 3 με 4 εβδομάδες.

Κινητοποίηση για την ευρωπαϊκή λίστα

Λόγω του τραυματισμού του, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να κινητοποιηθούν άμεσα για να καλύψουν το κενό που προκύπτει στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της συνέχειας.

Στη λίστα του Europa League, εκτός από τον βασικό τερματοφύλακα, Κωνσταντίνο Τζολάκη, έχει δηλωθεί ο νεαρός Κουράκλης. Πλέον, εξετάζεται η πιθανότητα να επιστρατευθεί για τη θέσης του αναπληρωματικού ο Νικόλας Μπότης, προκειμένου να πάρει τη θέση του τραυματία Πασχαλάκη.

Επιπτώσεις στο πρωτάθλημα και την Β' ομάδα

Ο Νίκος Μπότης θα αναλάβει επίσης καθήκοντα δεύτερου τερματοφύλακα της πρώτης ομάδας και στο πρωτάθλημα, παίρνοντας τη θέση του Πασχαλάκη στον πάγκο, πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Αυτό δημιουργεί αλλαγές και στην Ολυμπιακό Β’ (Super League 2), όπου ο Μπότης αγωνιζόταν μέχρι πρότινος. Μέχρι την επιστροφή του Πασχαλάκη στην αγωνιστική δράση, εκτιμάται ότι τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στην δεύτερη ομάδα θα καλύψει, κατά πάσα πιθανότητα, ο Κουράκλης, όπως είχε συμβεί και στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea.