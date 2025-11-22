Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: «Καθάρισε» με τους συνήθεις ύποπτους και τώρα... Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά στο «Γ. Καραϊσκάκης» έκανε αυτό που χρειαζόταν απέναντι στον Ατρόμητο. Με δύο γκολ του Ταρέμι και ένα του Ελ Κααμπί, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0, σε ένα ματς όπου η ποιότητα των επιθετικών τους και οι επεμβάσεις του Τζολάκη έκαναν τη διαφορά.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλά ποσοστά κατοχή για τους Πειραιώτες αλλά η πρώτη μεγάλη φάση ήταν του Ατρομήτου, όταν στο 8’ ο Οζέγκοβιτς ανάγκασε τον Τζολάκη σε εντυπωσιακή απόκρουση. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό, πίεσε και προσπάθησε να χτίσει φάσεις, όμως η αντίπαλη άμυνα ήταν καλά διαβασμένη. Η λύση ήρθε στο 35’, με τον Ελ Κααμπί να κερδίζει πέναλτι και να το μετατρέπει σε γκολ, ανοίγοντας τον δρόμο για το τρίποντο.



Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά με διάθεση να «καθαρίσει» το ματς, αλλά χρειάστηκε υπομονή. Ο Ατρόμητος απείλησε με τον Μίχορλ στο 63’, όμως ο Ταρέμι ήταν αυτός που έδωσε τελικά τον αέρα του 2-0 στο 81’ με κοντινό τελείωμα. Στις καθυστερήσεις, ο Ιρανός χτύπησε ξανά για το τελικό 3-0, σφραγίζοντας μια επαγγελματική νίκη που δίνει ψυχολογία ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Τετάρτη για το Champions League.



Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι σε έναν Ατρόμητο που παρουσιάστηκε καλά οργανωμένος και με σαφές πλάνο να «χτυπήσει» στις στιγμές του. Οι Περιστεριώτες ήταν μάλιστα εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, όταν στο 8’ ο Τζολάκης χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να αποκρούσει την κεφαλιά του Οζέγκοβιτς, ύστερα από σέντρα του Τσιγγάρα, σε μια φάση όπου ο Μπάκου τον βρήκε άθελά του.



Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει στροφές. Στο 12’ ο Ποντένσε βρήκε τον Ελ Καμπί, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση αλλά χωρίς τη δύναμη που χρειαζόταν για να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δοκίμασε και μακρινό σουτ λίγο αργότερα, με την μπάλα να περνά πάνω από το δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ξεσήκωσε την εξέδρα με ατομική ενέργεια από τα πλάγια, αναγκάζοντας τον Χουτεσιώτη σε δύσκολη απόκρουση και κερδίζοντας κόρνερ.

Η πίεση των «ερυθρολεύκων» κορυφώθηκε, ο Τσακμάκης κράτησε τον Ελ Καμπί μέσα στην περιοχή, με τη φάση να εξετάζεται και τελικά να δίνεται πέναλτι. Ο Μαροκινός πήρε την εκτέλεση, φίλησε τη μπάλα για γούρι και έστειλε με ψυχραιμία τη μπάλα ψηλά στη δεξιά πλευρά για το 1-0 στο 37ο λεπτό, φτάνοντας τα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μαρτίνς άγγιξε το δεύτερο τέρμα, όμως το αριστερό σουτ του σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού.

Ο Ελ Καμπί σκοράρει απο το σημείο του πέναλτι/ EUROKINISSI

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός που είχε ήδη δύο μεγάλες φάσεις στο 50', με τον Ποντένσε να μην καταφέρνει να σκοράρει από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση και την κεφαλιά του Πιρόλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Στο 61' η υπερβολική σιγουριά και το ανοιχτό κοντρόλ του Ρέτσου δημιούργησε σοβαρές προοπτικές για τον Ατρόμητο στην κόντρα επίθεση, αλλά ο Τζολάκης καθάρισε για τον αρχηγό του σταματώντας το πλασέ του Μίχορλ.

Στο 81' ο Ταρέμι «κλείδωσε» το τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Ο ορεξάτος Ροντινέι έβγάλε την σέντρα , ο Χουτεσιώτης έδιωξε και ο Ιρανός στο ριμπάουντ έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 3-0 στο 90'. Ο πρώην φόρ της Ίντερ πήρε την ασίστ του Γιάρμετσουκ και σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Νασιμέντο, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ουρόνεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Αϊτόρ, Οζέγκοβιτς, Μπάκου