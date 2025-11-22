«Σειρήνες» από το εξωτερικό για Μουζακίτη: «Πόρτο και Μπενφίκα ετοιμάζουν πρόταση 20 εκατομμυρίων»

Αδιαμφισβήτητα ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το το πιο... καυτό όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού κέρδισε πριν μερικές ημέρες το βραβείο Golden Boy Web 2025, εξαργυρώνοντας την φανταστική περσινή του χρονιά και από τότε έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων από το ευρωπαϊκό στερέωμα.

Μετά την ανάδειξη του Μουζακίτη σε κορυφαίο νέο παίκτη της σεζόν σύμφωνα την ιταλική «Tuttosport», ξεκίνησε η... παρέλαση των γιγάντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση του 18χρονου χαφ. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα και Νάπολι είναι μόνο μερικές από τις ομάδες, που φημολογείται πως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με δημοσιεύματα της «Mundo Deportivo» να αναφέρουν, μάλιστα πως τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχει η Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ.

Στην... ουρά για μία ενδεχόμενη μετακίνηση του Μουζακίτη προστίθενται σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό και οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της Πορτογαλίας. Ο λόγος για τις Μπενφίκα και Πόρτο, οι οποίες σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος ρεπόρτερ, μάλιστα υποστηρίζει πως πέρα από τις ομάδες της Premier League και τη Νάπολι και η Μίλαν έχει μπει στο... κόλπο για την απόκτησή του.

«Η Μπενφίκα και η Πόρτο θα καταθέσουν πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Μίλαν, έχει δείξει επίσης, ενδιαφέρον για τον νεαρό αστέρα», αναφέρει ο Κονούρ.