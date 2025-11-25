Καταπληκτική ανάρτηση με ελληνικές πινελιές από την Μπενφίκα για τον αγώνα εναντίον του Άγιαξ (pic)

Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (25/11 19:45) τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, σε ένα πολύ σημαντικό ματς για την συνέχεια των δυο ομάδων.

Μπενφίκα και Άγιαξ δεν τα πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα στο Τσάμπιονς Λίγκ, καθώς είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν βαθμό στην League Phase. Επομένως το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, και φυσικά θα πρέπει να κυνηγήσουν την νίκη εκατέρωθεν, εάν θέλουν να ελπίζουν σε πιθανή πρόκριση.

Η Μπενφίκα θέλησε να δείξει ότι πηγαίνει με όλες της τις δυνάμεις στο Άμστερνταμ για να...το κλέψει το παιχνίδι. Σε ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Χ, οι Πορτογάλοι ανέβασαν μια φωτογραφία που δείχνει τον τερματοφύλακα Λούνιν, τον Σχέλντερουπ και μπροστάρη τον Βαγγέλη Παυλίδη, να είναι πάνω σε μια βάρκα με το όνομα «Αθηνά», με την θεά Αθηνά μπροστά να τους οδηγεί. Η βάρκα περνάει κάτω από την γέφυρα του Άμστερνταμ, πάνω στην οποία βρίσκεται ο Αίαντας, ενώ στο πλάι της γέφυρας αναγράφεται με μικρά γράμματα το εξής: «Προσέξτε τις φτέρνες σας. -Αχιλλέας». Με την ανάρτηση αυτή η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο δείχνει, με χιουμοριστικό τρόπο, ότι είναι έτοιμη για μάχη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ.

Δείτε την φανταστική ανάρτηση της Μπενφίκα: