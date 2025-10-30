Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Παυλίδης - Σκόραρε ξανά με την Μπενφίκα (vid)

Μετά το χατ τρικ που πέτυχε απέναντι στην Αρούκα, ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέχισε να σκοράρει και να δίνει βαθμούς στην Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο διεθνής επιθετικός με άψογο τελείωμα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους λουζιτανούς στην αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ.

Δείτε το υπέροχο τελείωμα με το αριστερό του Παυλίδη: