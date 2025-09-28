Ανοδική πορεία για τον Παυλίδη – Σε νέα ύψη η χρηματιστηριακή του αξία

Ακριβώς από εκεί που σταμάτησε πέρσι συνεχίζει και την φετινή σεζόν, ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας φορ έχει πετύχει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει τρείς ασίστ σε 17 ματς, με στόχο να φτάσει η ακόμα και να ξεπεράσει τα στατιστικά της περσινής σεζόν οπού μέτρησε 29 τέρματα και 11 ασίστ.

Πέραν τον τρομερών του εμφανίσεων, έχει ανέβει και η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το CIES Football Observatory, όπου μετά τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Χρήστο Τζόλη, έχει εντάξει και τον φορ της Μπενφίκα σε μια από τις λίστες του.

Συγκεκριμένα, το διεθνές παρατηρητήριο ποδοσφαίρου έχει κατατάξει τον 26χρονο στην έκτη θέση με 58.1 εκατομμύρια ευρώ αξία, ενώ από πάνω του βρίσκονται μόνο, ο συμπαίκτης του στους «λουζιτανούς», Φράνκο Ιβάνοβιτς (54.4 εκατ.), ο Ματέο Ρετέγκι της Αλ Καντσία με 63 εκατ., ο κάτοικος Τουρκίας, Τζον Ντουράν με 65, ενώ στις δύο πρώτες θέσεις, βρίσκονται ο Βίτορ Ρόκιε της Παλμέιρας (68.1 εκατομμύρια) και ο Σάμου της Πόρτο με 75.3 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τα 2 γκολ του απέναντι στην Ζιλ Βιθέντε που έδωσε την νίκη στην Μπενφίκα με 2-1, ο Ίδιος δήλωσε:

«Δεν παίξαμε καλά. Ήταν δύσκολο. Δεν μπορέσαμε να επιτεθούμε όπως θέλαμε, δεν είχαμε τον ρυθμό που θέλαμε, αλλά, στο τέλος, το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι σε λίγες μέρες. Φυσικά, όλοι πρέπει να δουλεύουν για την ομάδα. Όταν δεν είμαστε σε καλή φόρμα και μας λείπει η αυτοπεποίθηση, πρέπει να δουλεύουμε διπλάσια. Σήμερα ήταν μια από αυτές τις μέρες. Όλοι πρέπει να τρέξουν, όλοι πρέπει να καλύψουν τα χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό για την ομάδα να κρατήσει τους τρεις βαθμούς, ανεξάρτητα από την ευθύνη του καθενός.



Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας, επειδή είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν όπως έκαναν και σήμερα. Μπορώ να υποσχεθώ, εκ μέρους της ομάδας, ότι όλοι θα δώσουν το 100% μέχρι το τέλος. Παλεύουμε για αυτόν τον σύλλογο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».