Εθνική Ελλάδος: Η αποστολή της ομάδας για τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας για τους αγώνες με τη Σκωτία και τη Δανία στις 9 και 12 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/9 με την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τιμόνι» της ομάδας «μάχεται» για την πρόκριση στο Μουντιάλ και βρίσκεται δέκα ημέρες πριν το ματς στη Σκωτία και 13 ημέρες για τον αγώνα στη Δανία.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η «γαλανόλευκη» είχε ηττηθεί στις 08/09 από τη Δανία στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» με 3-0 ενώ στην πρεμιέρα της, στις 05 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα διέλυσε με 5-1 κι εξαιρετικό ποδόσφαιρο τη Λευκορωσία.

Αναλυτικά η 25μελής αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

Πλέον η Ελλάδα για να λάβει ένα από τα 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ χρειάζεται είτε να λάβει την πρώτη θέση στον όμιλο είτε τη δεύτερη, όπου θα προκριθεί κάτω από προϋποθέσεις. Οι νικητές των 12 ομίλων προκρίνονται αυτόματα ενώ οι δεύτερες ομάδες θα παίξουν playoffs μαζί με τους τέσσερις κορυφαίους νικητές του Nations League, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής

Δανία 4β. (2 αγώνες - 1 νίκη, 1 ισοπαλία) Σκωτία 4β. (2 αγώνες - 1 νίκη, 1 ισοπαλία) Ελλάδα 3β. (2 αγώνες - 1 νίκη, 1 ήττα) Λευκορωσία 0β. (2 αγώνες - 2 ήττες)



