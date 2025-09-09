Εθνική Ελλάδας: Πως προκρίνεται στο Μουντιάλ μετά την ήττα από τους Δανούς

H Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να περιορίσει τα ατού του αντιπάλου, είχε κάκιστες επιθετικές επιλογές και αναμενόμενα δεν πήρε κάτι από την αναμέτρηση. Έτσι έπεσε στην 3η θέση του τρίτου ομίλου και πλέον, θα πρέπει να μαζέψει βαθμούς στα επόμενα ματς, προκειμένου να παλέψει για την πρόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

Δύο είναι οι δρόμοι που μπορούν να στείλουν την «γαλανόλευκη» στο Μουντιάλ, καθώς η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ. Είτε μέσω της πρώτης θέσης, είτε της δεύτερης που οδηγεί υπό προϋποθέσεις στα μπαράζ.

Συγκεκριμένα, οι νικητές των 12 ομίλων θα προκριθούν αυτόματα στην τελική φάση της διοργάνωσης, ενώ οι δεύτερες ομάδες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσω playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου.

Πως θα γίνουν τα playoffs

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.



Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.



Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.



