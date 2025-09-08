Προκριματικά Μουντιάλ: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Ελλάδας μετά την ήττα από τη Δανία

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη διαδοχική της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι φιλοξενούμενοι ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα και με δύο εξαιρετικά γκολ έφυγε με το τρίποντο από το φαληρικό γήπεδο και έπιασε κορυφή στον τρίτο όμιλο με 4 βαθμούς, λόγω της διαφοράς των τερμάτων με τους Σκωτσέζους.

Την ίδια ώρα η Σκωτία έφυγε με το «διπλό» (0-2) από τη Λευκορωσία και σε συνδυασμό με την ισοπαλία κόντρα στη Δανία την πρώτη αγωνιστική, σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς. Από την άλλη πλευρά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στη Λευκορωσία και τη σημερινή ήττα από τη Δανία, βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Λευκορωσία η οποία με δύο ήττες δεν έχει συγκεντρώσει κανέναν βαθμό.

Πλέον η «γαλανόλευκη» καλείται να αφήσει πίσω την ήττα από τους Δανούς και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σκωτία (9/8).

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ελλάδα - Δανία 0-3

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Η βαθμολογία

1) Δανία 4

2) Σκωτία 4

3) Ελλάδα 3

4) Λευκορωσία 0

Το πρόγραμμα

Σκωτία - Ελλάδα (9/10)

Λευκορωσία - Δανία (9/10)