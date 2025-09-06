Η εντυπωσιακή άνοδος της Εθνικής Ελλάδος στη κατάταξη της FIFA επί των ημερών Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδας δείχνει ότι μπαίνει σε νέα εποχή. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η ομάδα παίζει ποδόσφαιρο άλλης... σχολής, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και σκοράρει πιο εύκολα. Το αποτέλεσμα είναι η εντυπωσιακή άνοδος 15 θέσεων στο FIFA Ranking, φτάνοντας πλέον στο νούμερο 39, μέσα σε μόλις 11 αγώνες.



Κάθε παιχνίδι φέρνει μια Ελλάδα που παίζει με αυτοπεποίθηση απέναντι σε μεγάλες ομάδες, όπως η ...Αγγλία. Η παρουσία του Γιοβάνοβιτς έχει αλλάξει την εικόνα της ομάδας, δίνοντας έμφαση σε ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά και στην ένταξη νέων παικτών που θα στηρίξουν το μέλλον...



Η «Γαλανόλευκη» πλέον δεν κοιτάει μόνο να είναι παρούσα σε μεγάλες διοργανώσεις ( πράγμα που λείπει αλλά αυτά τα παιδιά μας κάνουν να το θεωρούμε δεδομένο), αλλά να παίζει, να κερδίζει και να χτίζει σταθερότητα. Η εντυπωσιακή άνοδος στο ranking δείχνει ότι η δουλειά του Γιοβάνοβιτς αποδίδει, με την Ελλάδα να κοιτάζει ψηλά και με ποδοσφαιρική λογική, το μέλλον.