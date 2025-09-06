Σερβικά ΜΜΕ αποθεώνουν Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η Ελλάδα δεν είναι πια βαρετή»

Η έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν θα μπορούσε να κυλήσει καλύτερα για την Εθνική μας ομάδα. Το εμφατικό 5-1 κόντρα στη Λευκορωσία, στον Πειραιά, ανέδειξε όχι μόνο τη δυναμική του ελληνικού συνόλου αλλά και την ξεκάθαρη σφραγίδα που έχει αφήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Στη Σερβία, η απόδοση της Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη. Δημοσίευμα της «Mozzartsport» στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο 61χρονος τεχνικός έχει μεταμορφώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όπως τονίζεται, η Εθνική δεν θυμίζει πια το «κλειστό» στυλ του Όττο Ρεχάγκελ ούτε την αυστηρή τακτική φιλοσοφία της εποχής του Φερνάντο Σάντος. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ομάδα που επιδιώκει να δημιουργήσει, να παίξει ελεύθερα και να αναδείξει τα ταλέντα της.





Η σερβική ιστοσελίδα υπογράμμισε ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει να δώσει χώρο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους εμπιστεύεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ελευθερία ποδοσφαιρικής... έκφρασης στο γήπεδο, σε συνδυασμό με την πειθαρχία που τον χαρακτηρίζει, έχουν ως αποτέλεσμα ένα ποδόσφαιρο που εντυπωσιάζει...



«Η Ελλάδα παίζει πλέον με τρόπο που σε κάνει να απολαμβάνεις κάθε φάση», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τους Σέρβους να στέκονται ιδιαίτερα στην εικόνα του πρώτου 20λέπτου κόντρα στη Λευκορωσία, όπου όλα κρίθηκαν με καταιγιστικό ρυθμό.



Η εικόνα αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την πεποίθηση ότι η Εθνική μας έχει όλα τα φόντα να διεκδικήσει την επιστροφή της σε Μουντιάλ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία.