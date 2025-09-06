«Τρέλα» για αυτή την Εθνική - Ολοταχώς για sold out με Δανία

Η φρενίτιδα γύρω από τη γαλανόλευκη συνεχίζεται. Η άνετη επικράτηση απέναντι στη Λευκορωσία, σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της Δανίας (0-0) απέναντι στη Σκωτία στην Κοπεγχάγη, έφερε την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κορυφή του ομίλου. Τη Δευτέρα (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο αγώνας κόντρα στη Δανία ισοδυναμεί με τελικό, καθώς ενδεχόμενη νίκη θα απογειώσει την Εθνική στο +5 από τους Σκανδιναβούς και θα τη φέρει μια ανάσα από το Μουντιάλ του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.



Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Από τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν, έχουν μείνει μόλις 3.000 διαθέσιμα και θεωρείται βέβαιο ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα εξαντληθούν. Το «Γ. Καραϊσκάκης» που στο ματς με τη Λευκορωσία είχε αρκετές κενές θέσεις, αναμένεται τώρα να «φλέγεται».



Επόμενη μέρα στη δουλειά. Η νίκη έμεινε πίσω, μπροστά μας τα επόμενα βήματα 🎯 #training #ethnikiomada pic.twitter.com/8CeHF22LBj — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 6, 2025